التربية تعلن عن توفر(35) منحة لدراسة الماجستير خارج العراق

2019/05/21 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة التربية "مديرية الاجازات الدراسية" شعبة الاجازات الدراسية في الخارج، عن توفر(35) منحة دراسية لدراسة الماجستير في أي تخصص توفره الجامعة باستثناء

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