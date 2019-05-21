مصدر: عبد المهدي سيطلق مبادرة للتهدئة بين طهران وواشنطن ويرسل مبعوثين للدولتين

2019/05/21 | 12:13

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بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، الثلاثاء (21 أيار 2019)، عن عزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إطلاق مبادرة رسمية لإنهاء النزاع بين إيران وأميركا، قد تمهد لجمع ممثلين عنهما في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبد المهدي يعتزم ارسال مبعوثين منه الى طهران وواشنطن يحملون مقترحات عراقية لوقف التصعيد بين الطرفين، مع التأكيد على ضرورة الجلوس على طاولة المفاوضات في بغداد".

وأضاف، أن "الوساطة العراقية جاءت بطلب من طرفي النزاع باعتبار أن العراق وسيط موثوق به وقادر، بما يتمتع به من علاقات متوازنة، على صنع تأثير لوقف التصعيد الحالي".

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا ملموسا في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على ايران وتصنيف حرسها الثوري إرهابيا، وإرسال مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "Abraham Lincoln" رفقة قاذفات من طراز "B-52" إلى منطقة الخليج بسبب "تهديدات إيرانية" للقوات الأمريكية وحلفائها.

واتهم مسؤولون إيرانيون، بينهم فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، السعودية بالسعي لإشعال حرب بين إيران والولايات المتحدة.

وسبق أن بيشه إلى "إيجاد طاولة بخطوط حمراء في العراق أو قطر"، تضم مسؤولين من إيران والولايات المتحدة لـ "إدارة التوتر بينهما".

وفي 18 ايار، دعا العاهل السعودي إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة، يوم 30 من الشهر الحالي، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية و4 سفن قرب سواحل الإمارات.

وكشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في أكثر من مرة، عن مساع يخوضها العراق لتهدئة الأجواء بين طهران وواشنطن، مؤكداً أن "العراق يملك ما يمكنه من تأدية هذا الدور، بحكم علاقاته بالطرفين".

بغداد اليوم- كردستان

كشفت جوان احسان، رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء (21 أيار 2019)، تفاصيل الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مع رؤساء الكتل السياسية الكردستانية، الاثنين.

وقالت جوان في تصريح لمواقع كرد

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نائب رئيس الامارات، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الثلاثاء، 21 أيار، 2019، اطلاق نظام اقامة البطاقة الذهبية الدائمة في الامارات.

وذكر آل مكتوم في تغريدة على موقعه بتويتر تابعتها (بغداد اليوم)، "أطلقنا اليوم نظام ا

بغداد اليوم - متابعة

قال تقرير فرنسي، الثلاثاء (21 أيار 2019)، بأن العراق أصبح مجدداً محور شد الحبال الامريكية الإيرانية وهو ما ينذر باحتمالات غير محمودة قد تسمح بجعل العراق ساحة للحرب المقبلة.

وذكرت "فرانس برس" في تقريرها، إنه بعد عق

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