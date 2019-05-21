عادل عبد المهدي لوفد كردي:سنقطع مستحقات الإقليم اذا لم يسلم النفط

2019/05/21 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، حكومة اقليم كردستان، الى تسليم انتاج الاقليم من النفط مقابل تسليمه المستحقات المالية من الموازنة المالية الاتحادية.وقالت رئيس كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب، جوان إحسان، في تصريح صحفي، ان عبد المهدي “أجتمع أمس في بغداد مع رؤساء الكتل الكردستانية النيابية”.ونقلت إحسان عن عبد المهدي تأكيده خلال الإجتماع، انه

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