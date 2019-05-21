2019/05/21 | 12:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ظافر العاني : واشنطن تعتبر المليشيات جزء من ايران #حتى_المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: iR6fz-a4pBM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ظافر العاني : واشنطن تعتبر المليشيات جزء من ايران #حتى_المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ظافر العاني : واشنطن تعتبر المليشيات جزء من ايران #حتى_المنتصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).