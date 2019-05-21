2019/05/21 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار ناسفتين داخل مرآب منزل معاون مدير شرطة المقدادية في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/21 | 12:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار ناسفتين داخل مرآب منزل معاون مدير شرطة المقدادية في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار ناسفتين داخل مرآب منزل معاون مدير شرطة المقدادية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).