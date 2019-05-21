2019/05/21 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية/مديرية الاجازات الدراسية /شعبة الاجازات الدراسية في الخارج عن توفر 35 منحة دراسية لدراسة الماجستير في أي تخصص توفره الجامعة باستثناء {الطب، طب الاسنان، العلوم البيطرية}.من جانبه أكد مدير الاجازات الدراسية في وزارة التربية محمود حسين القيسي في بيان تلقته وكالة صدى ان “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/دائرة البعثات والعلاقات الثقافية اعلمتنا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تعلن عن 35 منحة لدراسة الماجستير خارج العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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