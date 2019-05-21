2019/05/21 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تعتزم الصين رفع الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، ما يعد تحولاً كارثياً لصناعة الغاز المسال في الولايات المتحدة.وتأتي الرسوم الصينية ردّاً على إجراءات واشنطن “العدائية”، فقبل أسبوعين اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بعرقلة المفاوضات التجارية، وأعلن زيادة الرسوم الجمركية على بضائع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تعتزم إذلال أميركا قريباً وكالة خطوة برس.

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