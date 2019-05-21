العتبة العبّاسية المقدسة تفتتح سوقاً خيريّاً لدعم عوائل الشهداء والمتعفّفين مجاناً

2019/05/21 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت شعبة الاغاثة في العتبة العبّاسية المقدّسة، الثلاثاء، سوقاً خيريّاً لدعم عوائل الشهداء والمتعفّفين مجاناً ضمن خطّتها خلال شهر رمضان المبارك.وقالت العتبة في بيان تلقى موقع "الحشد الشعبي" نسخة منه، انه "ضمن خطّتها خلال شهر رمضان المبارك واستثماراً له، أعلنت وحدةُ محافظة بغداد التابعة لشعبة الإغاثة والدّعم في العتبة العبّاسية المقدّسة، عن افتتاحها سوقاً ...

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