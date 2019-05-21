التحالف العربي يتوعد برد حازم حيال الهجمات الحوثية

2019/05/21 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – تنتهج السعودية سياسة ضبط النفس حيال الهجمات الحوثية التي تستهدف مرافق سعودية حيوية، ولكن في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة

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