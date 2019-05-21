مجلس ديالى:اكثرمن 700 دونم حصيلة خسائر الفلاحين بسبب الحرائق

2019/05/21 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس محافظة ديالى رعد المسعودي , الثلاثاء ، ان خسائر الفلاحين بسبب الحرائق قدرت باكثر من (700 ) دونم .وقال المسعودي في تصريح لـ / المعلومة واطلعت عليه وكالة صدى , ان ” اكثر من 700 دونم هي حصيلة خسائر الفلاحين بسبب الحرائق التي التهمت اراضي الفلاحين” .واضاف ان ” الرقم

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