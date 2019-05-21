العلماء الروس يطورون جهازا يقضي على الأرق

2019/05/21 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طور العلماء الروس من معهد الجهاز العصبي والفيزيولوجيا العصبية في الأكاديمية الروسية للعلوم، جهاز “EcoSleep” وهو عبارة عن صندوق صغير يولد نبضات كهرومغناطيسية منخفضة التردد من 1 إلى 40 هرتز.ويمنع الجهاز اضطرابات النوم، فتردداته الكهرومغناطيسية المنخفضة تساعد الإنسان على النوم بشكل طبيعي.كما يقول العالم بلوخين، الترددات (الصادرة من الجهاز) التي ترتفع وتنخفض […]

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