2019/05/21 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التجارة محمد هاشم العاني، الثلاثاء، جميع المواقع ومراكز التسويق والاستلام باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الخزين الاستراتيجي من الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين هذا الموسم.وقال العاني في بيان وتلقته وكالة صدى، انه ” وجه باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية خزين الحنطة المستلمة من الفلاحين والمزارعين من خلال تغطيتها بوسائل الحماية الكاملة للوقاية من الظروف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التجارة توجه بحماية الخزين الاستراتيجي للحنطة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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