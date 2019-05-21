عبد المهدي: سقوط صاروخ على المنطقة الخضراء لن يؤثر على افتتاحها أمام المواطنين

2019/05/21 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالَ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إن سقوط صاروخ على المنطقة الخضراء، التي تضم سفارات ومبان حكومية في العاصمة بغداد، لن يؤثر على افتتاحها أمام المواطنين.

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