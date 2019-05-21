نائب عن نينوى: ماضون بمشروع إلغاء مجلس المحافظة

2019/05/21 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ النائب عن محافظة نينوى، قصي عباس، انه برغم انتخاب محافظ لنينوى لكن مطلبنا قائم وهو الغاء مجلس المحافظة.

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