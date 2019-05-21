ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 7.140 مليون ب/ي في اذار

2019/05/21 | 13:08

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية إلى 7.140 مليون برميل يوميا في مارس آذار من 6.977 مليون برميل يوميا في فبراير شباط.

تقدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

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