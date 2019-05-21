المصرف الأهلي العراقي يعتزم افتتاح ثلاثة فروع جديدة في بغداد والبصرة 

2019/05/21 | 13:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال المصرف الأهلي العراقي، إنه يعتزم افتتاح ثلاثة فروع جديدة في بغداد والبصرة.





وكشف المصرف في تقريره السنوي الذي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، عن قيامه "خلال العام ٢٠١٨ بإنجاز اعمال انشاء وديكور لبعض المواقع منها استكمال تجهيز فرع الكاظمية للافتتاح خلال الربع الثاني من ٢٠١٩".





وأشار التقرير إلى "إنشاء وتجهيز موقع في البصرة وبغداد مول".

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