صحة الانبار تعلن افتتاح ردهات جديدة في ستشفى الرمادي التعليمي

2019/05/21 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار..أعلن مدير عام دائرة صحة محافظة الانبار خضير خلف شلال ،الثلاثاء، عن افتتاح ردهات جديدة داخل مبنى مستشفى الرمادي التعليمي بعد ازدياد عدد المراجعين نتيجة عودة معظم الاسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة .وقال شلال في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” محافظ الانبار علي فرحان الدليمي حضر مراسيم اعادة افتتاح […]

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