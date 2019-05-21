على وقع تصعيد غير مسبوق.. شد حبال أميركي إيراني في العراق

2019/05/21 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على إيقاع التصعيد الحالي في المنطقة، وبعد عقود من النزاعات المتتالية، يجد العراق نفسه اليوم مجددا محور شد حبال بين الولايات المتحدة

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