ماذا سيحدث إذا اندلعت الحرب في الخليج؟

2019/05/21 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجواء الحرب تُخيم على المنطقة أكثر من أي وقت مضى، وعلى الرغم من أن الأرجح ـ حتى الان على الأقل- هو أن

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