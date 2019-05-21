العثور على قذائف هاون وسط الحويجة

2019/05/21 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد مصدر امني , الثلاثاء , العثور على قذائف هاون وسط قضاء الحويجة.وقال المصدر لمراسل وكالة / المعلومة /, ان ط قوة امنية تمكنت من العثور على قذائف هاون كانت مدفونة في منزل سكني مدمر وسط قضاء الحويجة ” .واضاف المصدر الذي فضل الكشف عن اسمه ، ان ” […]

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