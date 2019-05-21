2019/05/21 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور..



احتراق مساحات واسعة من حقول الحنطة في آمرلي

الثلاثاء

21

ايار

2019 :

01:11 pm

18

أفاد مصدر أمني،اليوم الثلاثاء، باحتراق مساحات شاسعة من حقول الحنطة

في قضاءآمرلي التابع لمحافظة صلاح الدين.وقال المصدر إن، " ً حريقا إلتهم مساحات شاسعة من حقول الحنطة في

قضاء آمرلي" ً ، مبينا أن، "الحريق لا زال خارج السيطرة".

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