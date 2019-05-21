2019/05/21 | 13:15

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روحاني يكشف: طهران تلقت 8 عروض من واشنطن لاجراء حوار معها

اكد الرئيس حسن روحاني ان طهران تلقت 8 عروض من واشنطن لاجراء حوار

معها، مؤكدا في الوقت نفسه ان الظروف الحالية غير مناسبة لاجراء اي

حوار.وقال روحاني خلال لقائه مع عدد من علماء الدين وشخصيات في الحوزرات

الدينية، ان الشعب والمسؤولين متفقون على الوقوف امام اميركا واجراءات

الحظر المفروضة.كما كشف روحاني ان خمسة من قادة العالم توسطوا خلال زيارته الاخيرة

الى نيويورك لاجراء لقاء مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب.واضاف روحاني ان الظرف الحالي ليس مناسبا للحوار مع واشنطن بل يتطلب

المقاومة والصمود.

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