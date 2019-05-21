2019/05/21 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل العهد: جدول اعمال البرلمان اليوم تضمن مناقشة ازمة السكن واحداث محافظة النجف الاشرف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/21 | 13:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل العهد: جدول اعمال البرلمان اليوم تضمن مناقشة ازمة السكن واحداث محافظة النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل العهد: جدول اعمال البرلمان اليوم تضمن مناقشة ازمة السكن واحداث محافظة النجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).