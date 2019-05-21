المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية مادة قانونية تتعلق بالترشيح لها

2019/05/21 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مادة في قانونها بالرقم (30) لسنة 2005 التي اعطت لمجلس القضاء الاعلى صلاحية ترشيح رئيس واعضاء المحكمة

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