2019/05/21 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/العراق يحتل المرتبة السادسة من انتاج النفط لعام2018

21/05/2019 13:07:00 PM |

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واع/بغداد/م.ع

كشفت ادارة الطاقة الامريكية (EIA) أن العراق احتل المرتبة السادسة من بين الدول المنتجة للنفط باكبر معدل لانتاج النفط خلال عام 2018.

واعلنت الادارة في احصائية نشرت مؤخراوتابعته (وكالة أنباء الاعلام العراقي/واع) بان العراق احتل المرتبة السادسة عالميا باكبر معدل انتاج نفطي خلال عام 2018.واشار ان الولايات المتحدة كانت الاولى عالميا باكبر معدل انتاج نفطي وبواقع 17 مليون و885 الف برميل يوميا، تليها السعودية وبواقع 12 مليون و419 الف برميل يوميا، تليها روسيا وبواقع 11مليون و401 الف برميل يوميا، تليها كندا وبواقع 5مليون و295 الف برميل يوميا تليها الصين وبواقع 4 مليون و 816 الف برميل يوميا.واضاف التقرير الى ان العراق جاء بالمرتبة السادسة باكبر معدل انتاج للنفط حيث بلغ 4 مليون و616 الف برميل يوميا، تليها ايران وبواقع 4 مليون و471 الف برميل يوميا.

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