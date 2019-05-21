انتهاء عملية البحث عن مختطفي البو محمد بديالى.. هذا ما تم العثور عليه

2019/05/21 | 13:15

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بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء (21 أيار 2019)، بانتهاء عملية البحث عن سائق حاصدة وفلاح خطفا شمال بعقوبة قبل يومين.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عملية البحث عن سائق حاصدة وفلاح خطفا من قبل تنظيم داعش في منطقة البو محمد شمال ناحية العظيم (70 كم شمال بعقوبة) انتهت بعد تمشيط مناطق واسعة، دون العثور على اي أثر لهما".

واضاف المصدر، أن "القوات الامنية المشتركة برفقة الاهالي عثرت على مركبة احد المختطفين في تلال حمرين وتم نقلها"، مبينا ان "مصير المختطفين سيبقى مجهولا الى اشعار اخر".

وكان تنظيم داعش خطف سائق حاصدة وفلاح قبل يومين في منطقة البو محمد شمال العظيم واقتادهما الى جهة مجهولة.

بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر امني، الثلاثاء، 21 أيار، 2019، بالقاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلوات كرستال واسلحة شرقي محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة من الاستخبارات ألقت القبض على تاجر مخدرات يلقب بالعفريت في قضاء

بغداد اليوم- الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين (20 أيار 2019)، احباط مخطط لاستهداف المدنيين، والقيام بعمليات إرهابية، في قضاء هيت، فيمأ أكدت القبض على الرأس المدبر لهذا المخطط.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم):

بغداد اليوم- الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين (20 أيار 2019)، مقتل 6 انتحاريين من عناصر تنظيم داعش، بعملية أمنية في صحراء الانبار.

وقالت الخلية في بيان لها، إن "جهاز مكافحة الارهاب نفذ عملية خاصة بالتنسيق مع طيران التحالف ا

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