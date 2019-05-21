2019/05/21 | 13:15

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نائب يطالب وزير الكهرباء بفسخ عقود مولدات الديزل

بغداد/...طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد، الثلاثاء، وزير الكهرباء بفسح عقود "الفساد" السابقة ومنها عقد مولدات الديزل stx "المتلكئة"، مشيرا الى ان بقاء هذه العقود يؤثر "سلبا على الوزير".

وقال عواد في بيان ، إن "هناك عقودا فساد في وزارة الكهرباء منذ الدورة السابقة ومنها عقد مولدات الديزل stx المتلكئة"، مطالبا "وزير الكهرباء لؤي الخطيب لفسخ عقود الفساد واحالة المفسدين الى الجهات المختصة ".

واضاف ان "بقاء العقود الفاسدة ستحسب سلبا على وزير الكهرباء"، داعيا الوزير الى "تغيير بعض المسؤولين المعمرين في الوزارة ".انتهى 1

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