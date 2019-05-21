المسؤول عن هجمات العاصمة “دكا” بنغلاديشي الجنسية معتقل في السليمانية

2019/05/21 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف مسؤول مخابراتي من بنغلادش أن اكاديميا من بلاده يعتقد انه لعب دورا في التخطيط لهجمات العاصمة دكا الارهابية عام 2016 والتي اودت بحياة 22 شخصا بينهم سبعة يابانيين معتقل في السليمانية.ونقل موقع صحيفة ( جابان تايمز) اليابانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن المسؤول البنغلاديشي الذي طلب عدم الكشف عن […]

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