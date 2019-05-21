استهداف منزل عقيد في الشرطة بديالى

2019/05/21 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باستهداف منزل عقيد في شرطة المقدادية شرقي ديالى بعبوتين ناسفتين دون وقوع إصابات بشرية.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “عبوتين ناسفتين انفجرتا داخل مرآب منزل ضابط برتبة عقيد يعمل مساعداً لمدير شرطة المقدادية في منطقة سريحة في ديالى”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “ انفجار العبوتين لم […]

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