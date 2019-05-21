“هواوي” تتعرض لصفعة أقوى عقب ضربة “غوغل”

2019/05/21 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ضربة أخرى قد تتعرض لها شركة “هواواي”، أقوى من إدراجها على القائمة السوداء للتجارة في الولايات المتحدة، مع حظر “غوغل” أي عمل معها.ووفقا لوكالة “بلومبرغ”، قد يمتد الأمر إلى تعليق الشحنات من الرقائق المكونة لأجهزتها المحمولة.وقالت مصادر إن شركات صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية (إنتل، وكوالكوم، وبرودكوم، وسيلينكس) أخبرت موظفيها أنها لن تزود […]

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