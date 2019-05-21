نفط الجنوب يواجه الكرخ والنجف يلاعب الكهرباء في ممتاز الكرة

2019/05/21 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..تستكمل مباريات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، باقامة مباراتين.وقال مدير لجنة المسابقات في اتحاد الكرة شهاب احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباريات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، ستسكمل اليوم باقامة مباراتين في البصرة والنجف”.واوضح أن “المباراة الاولى، […]

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