نائبة عن بابل: خاطبنا الجهات القضائية بمنع سفر مدير عام صحة المحافظة

2019/05/21 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت النائبة عن محافظة بابل نورس كامل الكريطي ،الثلاثاء، عن مخاطبة الجهات القضائية لمنع سفر مدير عام صحة بابل نورس الكسبي.وقالت الكريطي في تصريح لـ / المعلومة /، ان ” اكثر من ٦٠ دعوة قضائية مقامة في المحاكم ضد مدير عام صحة بابل المقال تتعلق بهدر المال العام والتقاعس عن […]

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