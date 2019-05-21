اعتقال عدد من المتهمين بالسرقة والتهديد وانتحال صفة بمناطق متفرقة من بغداد

2019/05/21 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية عددا من المتهمين بالسرقة والتهديد وانتحال صفة بمناطق متفرقة من بغداد .وذكر بيان لقيادة العمليات ” ان القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد اعتقلت متهما انتحل صفة ضابط في رئاسة الوزراء في منطقة الشالجية ضمن قاطع الكاظمية ، فيما تم اعتقال متهم بالسرقة في منطقة ابو غريب، ومتهمين اثنين بالتهديد في […]

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