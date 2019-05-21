أستهداف منزل ضابط برمانة يدوية شمال شرق بعقوبة

2019/05/21 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستهدف مجهولون منزل ضابط برمانة يدوية شمال شرق بعقوبة.وقال مصدر محلي في ديالى اليوم ان منزل معاون مدير شرطة المقدادية شمال شرق بعقوبة استهدف برمانة يدوية من قبل مجهولين ..وأضاف، ان “الحادث اسفر عن اضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية.

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