الزراعة: تسويق أكثر من 27 إلف طنا من الحنطة والشعير في كربلاء

2019/05/21 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت مديرية زراعة كربلاء ، الثلاثاء، عن بلوغ الكميات المسوقة من محصولي الحنطة والشعير الى منافذ التسويق لاكثر من 27379 لغاية اللحظة .وقالت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “الكميات المسوقة من محصولي الحنطة والشعير الى منافذ التسويق بلغت اكثر من 27379 طنا لغاية الان”.واضاف ان “عملية تسويق محصول الحنطة […]

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