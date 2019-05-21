صورة.. اصابة ثلاثة اشخاص في حادث مروع بالديوانية

2019/05/21 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أفادت مديرية مرور الديوانية بإصابة ثلاثة أشخاص أثر حادث مروري وقع على الطريق الدولي السريع.وقالت المديرية في بيان لها، إن “سبب الحادث هو اصطدام صهريج وشاحنة ومركبة ثالثة نوع كيا”، مشيرا الى “نقل المصابين لمستشفى الديوانية لتلقي العلاج واستكمال الاجراءات المتعلقة”.

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