صورة.. انتشال جثة طفل من نهر وسط البصرة

2019/05/21 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ انتشلت قوات الشرطة في محافظة البصرة، جثة طفل تعرض إلى الغرق في نهر فرعي من شط العرب، بمنطقة العشار – قرب مكابس التمور، وسط المدينة.وقالت مصادر أمنية في تصريح صحفي، إن “الطفل يبلغ من العمر نحو 3 أعوام، وتم انتشال جثته بعد ورود معلومات من المواطنين إلى الشرطة المجتمعية من خلال […]

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