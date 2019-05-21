بعد الوقود.. مصر ترفع أسعار الكهرباء 15%

2019/05/21 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال وزير الكهرباء المصري، اليوم الثلاثاء إن بلاده سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو تموز.

وأضاف الوزير محمد شاكر في مؤتمر صحفي أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.وتستهدف الحكومة خفض دعم الطاقة في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة.انتهىوكانت مصر أعلنت في 20 نيسان الماضي لصندوق النقد الدولي إنها ترفع أسعار الوقود في يونيو حزيران المقبل وذلك بعد مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي التى أعلن عنها صندوق النقد الدولي.وذكرت مصادر حكومية ان سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حاليا ما بين 85 و90 في المئة من سعره العالمي وستكون الزيادة في 15 يونيو حزيران المقبل بنسبة 100٪.انتهى

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