القبض على منتحل صفة ضابط في رئاسة الوزراء بالكاظمية

2019/05/21 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على منتحل صفة ضابط في رئاسة الوزراء بمدينة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من اعتقال متهم انتحل صفة ضابط في رئاسة الوزراء في منطقة الشالجية ضمن قاطع الكاظمية".وأضاف كما "تم اعتقال متهم بالسرقة في منطقة ابي غريب، ومتهمين اثنين بالتهديد في منطقتي، المشتل والزعفرانية".انتهى

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