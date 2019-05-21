2019/05/21 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية زراعة كربلاء ، الثلاثاء، عن بلوغ الكميات المسوقة من محصولي الحنطة والشعير الى منافذ التسويق لاكثر من 27379 لغاية اللحظة .وقالت المديرية في بيان وتلقته وكالة صدى ,ان “الكميات المسوقة من محصولي الحنطة والشعير الى منافذ التسويق بلغت اكثر من 27379 طنا لغاية الان”.واضاف ان “عملية تسويق محصول الحنطة تتم عبر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الزراعة:تسويق أكثر من 27 إلف طنا من الحنطة والشعير في كربلاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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