نائب يطالب وزير الكهرباء بفسخ عقود مولدات الديزل stx المتلكئة

2019/05/21 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد ، الثلاثاء , وزير الكهرباء لؤي الخطيب الى فسح عقود الفساد السابقة ومنها عقد مولدات الديزلstx المتلكئة ، مشيرا الى ان بقاء العقود الفاسدة السابقة يؤثر سلبا على الوزير”.وقال عواد في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي تلقت / المعومة / نسخه […]

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