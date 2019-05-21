فيسبوك يحذف صفحة

2019/05/21 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن مركز الإعلام الرقمي، قيام شركة فيسبوك بحذف عدة صفحات كاذبة تحمل اسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.

إحدى أهم هذه الصفحات المزيفة التي تم حذفها كانت مُتابعة من قبل أكثر من 60 ألف مستخدم، وكانت ناشطة في نشر الأكاذيب، وآخرها هو خبر العطلة في التاسع من الشهر الماضي

قال المركز في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الصفحات المذكورة، والتي يتابعها آلاف المستخدمين، تمارس كذبًا فاضحًا وتنشر أخبار مزيفة تساهم في التشويش على المواطن العراقي وتضييع الحقيقة فيما يتعلق بالأحداث والبيانات الرسمية والعطل".

أشار المركز إلى أن "إحدى أهم هذه الصفحات المزيفة التي تم حذفها كانت مُتابعة من قبل أكثر من 60 ألف مستخدم، وكانت ناشطة في نشر الأكاذيب، وآخرها هو خبر العطلة في التاسع من الشهر الماضي، التي نشرته وادعت أنه عطلة، وتم مشاركته من آلاف المواطنين في حينها، وصدقه العديد من الناس".

وجدد المركز دعوته للجهات الحكومية الى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف الصفحات المزيفة التي تستخدم اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، للتقليل من الأخبار الكاذبة والحد من انتشارها".

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