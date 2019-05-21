2019/05/21 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الكهرباء المصري، اليوم الثلاثاء إن بلاده سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو تموز.وأضاف الوزير محمد شاكر في مؤتمر صحفي أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر ترفع أسعار الكهرباء 15% وكالة صدى الاعلام للانباء.

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