2019/05/21 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هود يؤكد للفياض التزام بلاده بحظر استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة أي دولة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هود يؤكد للفياض التزام بلاده بحظر استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة أي دولة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).