2019/05/21 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن صادقون: استهداف الخضراء مسرحية فاشلة خلفها طرف ثالث) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن صادقون: استهداف الخضراء مسرحية فاشلة خلفها طرف ثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).