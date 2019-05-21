2019/05/21 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبحث رئيس كتلة المحور الوطني النيابية، احمد الجبوري ابو مازن مع رئيس تحالف الفتح، مسير العملية السياسية و وجوب حسم الخلافات، على قاعدة من الشراكة الحقيقية ورفض التفرد بصناعة القرار الوطني.

واضاف بيان لمكتب رئيس تحالف المحور تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان اللقاء بحث ايضا “التحديات التي تواجه العراق في ظل التصعيد الأمريكي – الايراني ووجوب المحافظة على وحدة وسيادة القرار العراقي ضمن ثوابت المصالح المشتركة ورفض التدخل في شؤون دول الجوار أو أية محاولة لجر العراق الى موقف يتعارض مع مباديء الدستور و علاقات حسن الجوار”.

وتابع البيان كما “أكد المجتمعون على موقف تحالف البناء الملتزم بثوابت التحالفات السياسية التي انضجت مشروعا حكوميا متوازنا يستدعي التعاون والتكامل لتطبيقه بشكل واضح وبما يحقق مطالب واحتياجات المواطنين بحياة كريمة و مستقرة وأعتبار ذلك خيارا وطنيا للانتقال الى مرحلة متقدمة من العمل على قاعدة من الثقة المتبادلة و احترام مبادي التحالفات”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

15

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري والجبوري يبحثا مسير العملية السياسية ووجوب حسم الخلافات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري والجبوري يبحثا مسير العملية السياسية ووجوب حسم الخلافات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).