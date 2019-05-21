التربية تعلن توفر 35 منحة لدراسة الماجستير خارج العراق

2019/05/21 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة التربية مديرية الاجازات الدراسية شعبة الاجازات الدراسية في الخارج، توفر (35) منحة دراسية لدراسة الماجستير في أي تخصص توفره الجامعة باستثناء (الطب، طب الاسنان، العلوم البيطرية).

وقال مدير الاجازات الدراسية في وزارة التربية محمود حسين القيسي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة البعثات والعلاقات الثقافية اعلمتنا بتوفر (35) منحة دراسية تقدمها جامعة (بريستول) لجميع الدول للحصول على شهادة الماجستير”.





وأضاف، ان “آخر موعد للتقديم يوم 30 /6 /2019 وعلى المتقدمين للمنح اعلاه التقديم على الرابط الخاص بدائرة البعثات والعلاقات الثقافية (http://scrdgate.scrdiraq.gov.iq) وعلى ان تتوفر في المتقدم شروط وضوابط الزمالات المذكورة في النظام رقم(3) لسنة 2018، ولا تتحمل وزارة التربية اي تبعات مالية”.

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