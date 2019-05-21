2019/05/21 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7bpOloWh_js

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: استهداف مطار نجران اليوم جاء ضمن وعود أنصار الله باستهداف مواقع حيوية سعودية) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا: استهداف مطار نجران اليوم جاء ضمن وعود أنصار الله باستهداف مواقع حيوية سعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).