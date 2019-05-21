2019/05/21 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت امانة بغداد، الثلاثاء، برفع التجاوزات من سكة القطار باللسوق الشعبي في منطقة الدورة.وقال مصدر بحديث للسومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، انه بعد نشر مقطع فيديو يظهر فيه مرور قطار داخل سوق شعبي بسبب تجاوز عدد من اصحاب البسطات على السكة الحديدة، باشرت امانة بغداد برفع التجاوزات عن السكة وابعاد اصحاب البسطات.واضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع التجاوزات من سكة القطار في السوق الشعبي بالدورة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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