بالفيديو.. لحظة قيام شخص بإلقاء قنبلة مسيلة للدموع على اطفال في البصرة

2019/05/21 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعتقلت القوات الامنية في البصرة شخص قذف قنبلة غاز مسيلة للدموع بسبب انزعاجه من اصوات الاطفال وطرقهم لباب منزله اثناء قيامهم بطقوس ليلة ١٥ من رمضان (القرقيعان).وتسببت هذه القنبلة بحدوث عدد من حلات الاختناق لعدد من الاطفال والنساء.

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